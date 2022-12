Federico Cúneo: “He estado vinculado al club muchos años, fui competidor de Innova para tratar de comprar el club”

Federico Cúneo, expresidente de Sporting Cristal, señaló a un programa deportivo que tuvo una reunión junto a otros exdirectivos con la actual directiva rimense, donde se les explicó diversos detalles en los que viene trabajando el club celeste, por lo que terminó gratamente sorprendido tras ver dichos avances.

“He estado vinculado al club muchos años, fui competidor de Innova para tratar de comprar el club. Quiero que se escuche bien lo que tengo que decir. Estoy gratamente sorprendido, estuvimos en una presentación de dos horas donde estuvimos todos los expresidentes, creo que no faltó ninguno”.

“Nos invitaron a contarnos la problemática que tienen como club, abrir las puertas para pedir nuestra colaboración y explicarnos cómo han manejado al club, los números del club, las proyecciones del club, las mejorías en infraestructura, conocer a los gerentes y me he quedado muy contento. Creo que han hecho un gran trabajo por lo que yo he visto. Hay selecciones de jugadores donde uno puede polemizar, pero se está armando una estructura humana y la infraestructura que va a rendir sus beneficios tanto en el fútbol formativo, el fútbol femenino y fútbol profesional”, señaló Cúneo.

El expresidente rimense, comentó que “yo he sido muy crítico de ellos, con la información que tenía, si algo puedo criticar es que no se haya contado bien lo que están haciendo. Mis respetos para lo que están haciendo”.