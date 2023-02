Federico Valverde: “Fue mi primer título, fue muy especial para mí”

Federico Valverde se mostró entusiasmado por jugar el Mundial de Clubes y espera poder llegar a la final del torneo de la mano del Real Madrid.

“Fue mi primer título, fue muy especial para mí. Significó mucho en mi carrera, es un título muy bonito, sobre todo, por el camino para llegar hasta aquí. Este es el final del recorrido de ese año en el que ganamos una gran Champions. Yo disfruto cada momento en el Madrid y voy a disfrutar mucho de este torneo. Estoy entusiasmado”, dijo en rueda de prensa.

Acerca de los rivales, comentó: “Hemos estado mirando sus partidos. Me parece muy bonita su afición, hay mucha aquí en Marruecos. Yo vengo de un país que vive el fútbol de una manera muy loca. Sabemos cómo es Al-Ahly, un gran equipo. Nosotros intentaremos ganar con nuestras armas, con respeto, pero a ganar”.

Sobre su presente: “Uno cuando entra al campo intenta evadirse de los problemas que puede tener fuera. Tengo a mi familia para apoyarme y darme un consejo. Cuando los resultados no salen y tienes cosas personales, no es fácil”.

Agregó: “A veces, te genera un poco de rabia cuando no ganas, como ante Mallorca. Yo amo ganar y cuando salgo del campo y el resultado no es el uno no quiere me genera mucho enfado. Hay que aprender y saber que uno no siempre va a ganar. Hay que prepararse para eso y cuando uno logra salir de eso, se hace más fuerte”.