Fernando Batista: “No soy de poner excusas”

El entrenador Fernando Batista se refirió a la derrota de Venezuela ante Bolivia

El entrenador de la selección de Venezuela declaró para la prensa lo sucedido en la derrota ante Bolivia, Fernando Batista asumió la responsabilidad del mal rendimiento de su equipo y no duda en el potencial futbolístico de los jugadores. El técnico de 54 años ya piensa en su próximo planteamiento frente a Uruguay.

“No voy a hablar de la altura, no soy de poner excusas… Los partidos hay que jugarlos y a veces se sufren, hoy nos tocó. Pensábamos en un partido donde Bolivia viniera a atacar y no a presionar, sabiendo que teníamos que cambiar su ritmo de juego para entrar en juego. Luego nos anotan el gol y no pudimos encontrarnos“, manifestó el DT de Venezuela.

Batista mostró su gran confianza por sus jugadores en poder voltear la mala situación que lleva atravesando, al ser goleados de visita por Bolivia por las eliminatorias sudamericanas: “El año pasado no nos fue bien en Colombia y este mismo grupo terminó con 9 puntos. Hoy confío en ellos más que el año pasado“.

El entrenador argentino asumió la derrota como parte de su responsabilidad y aseguró seguir adelante para buscar el objetivo de llevar a Venezuela a su primer Mundial: “En líneas generales fue un mal partido. Ya está, hay que dar vuelta a la página y pensar en el partido del martes ante Uruguay“.

Batista llegó a la selección de Venezuela en el 2023, tras haber dirigido a la sub-23, en la actualidad lleva 17 partidos jugados, donde pudo ganar 8 veces, empató en 9 ocasiones y perdió en 3 encuentros. Su participación en la Copa América de este año fue fundamental para llevar al equipo a los cuartos de final.