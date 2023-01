Fernando Salazar: “Uno de los grandes afectados es el hincha, que con mucho esfuerzo y sacrificio acompaña a sus clubes”

Fernando Salazar, gerente general de Alianza Lima, indicó que no jugar en el torneo local no les impide participar en la Copa Libertadores. Además consideró que la Liga 1 Betsson es poco viable sin los ocho equipos que estuvieron en la conferencia de prensa.

“Uno de los grandes afectados es el hincha, que con mucho esfuerzo y sacrificio acompaña a sus clubes y esto atenta claramente contra esa posibilidad de acompañar y alentar a su equipo. No podemos prestarnos a que se nos obligue a tener que acatar una medida cautelar que nos vemos imposibilitados que la participación de nuestros equipos sea trasmitida”, dijo en conferencia.

Sobre el debut ante Atlético Grau en Piura este domingo comentó: “El vendedor de las entradas es Atlético Grau, en este caso nosotros estamos velando por los intereses de la institución, por el futuro. La responsabilidad en este caso caería en Grau por un lado y en la Federación”.

Con referencia a la Copa Libertadores comentó: “Nosotros somos lo suficientemente responsables con nuestras instituciones, el hecho de no participar en el torneo no impide que participemos en Libertadores, nosotros estamos debidamente inscritos y le vamos a dar rodaje al plantel en caso no participemos del campeonato. Hay otras salidas para darle continuidad al desempeño competitivo de la institución”.

Finalmente indicó: “Tenemos otras instancias a las que podemos acudir en caso se dé ese atropello. Vemos poco viable un campeonato peruano sin los 8 clubes aquí representados, pues congregan probablemente al 90 por ciento de la hinchada de este país y los clubes se deben también a sus hinchas y los hinchas no permitirían que un atropello de este tipo se pueda dar. Tenemos todavía algunos días para el inicio del torneo”.