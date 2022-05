¿FIFA ya sabía del tema? Exentrenador de Chile indica que reclamaron durante las clasificatorias por el caso Byron Castillo

El último técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, confesó que Conmebol o FIFA habrían hecho caso omiso a este hecho

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) fue denunciada ante la FIFA por la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) de Chile, por una supuesta falsificación de datos con respecto a la nacionalidad del jugador Byron Castillo. Este caso, que aún está en investigación, continúa trayendo nuevos testigos a la palestra.

Te puede interesar: FIFA abrió proceso disciplinario por caso Byron Castillo

En esta oportunidad, fue el exseleccionador de ‘La Roja’ (Martín Lasarte) quien sostuvo en una conversación con el medio uruguayo Esdrújula, que su equipo de ese entonces conocía del hecho y que incluso hicieron un reclamo:

“Alguien me avisó de la situación en el partido frente a Ecuador. En aquel momento no recuerdo si la FIFA o la Conmebol no dio lugar a la situación y para nosotros quedó como un tema muerto”, declaró el técnico uruguayo.

El estratega también agregó que toda esta situación no lo sorprende y de que en caso haya alguna irregularidad, se haga cumplir el reglamento:

“Lo de ahora me sorprende. No tengo claro los elementos, pero sí tengo claro que si hay una situación que está fuera de la ley, hay que pagarla. No sé quién está inquieto y quién no, lo que digo es que si hay una situación que no se ajuste a las reglas, hay que hacerla cumplir”, concluyó.