Figo: “No tiene sentido hacer un Mundial cada dos años”

Figo, ex jugador de fútbol, declaró en contra de realizar mundiales cada dos años y también habló sobre llegar a la presidencia de la UEFA.

El nuevo proyecto de la FIFA sobre realizar Copas del Mundo cada dos años ha causado gran revuelo y opiniones divididas. Luis Figo, ex jugador de fútbol, se puso en contra de este proyecto. Además reveló que no sabe si en algún momento llegue a postularse para la presidencia de la UEFA.

El ex capitán de la Selección Portuguesa mencionó que es una locura hacer mundiales cada dos años: “Me parece que es una locura y de gente que no piensa en el bien del fútbol. No tiene sentido hacer un Mundial cada dos años. En el calendario que tenemos, un Mundial cada dos años, un Europeo cada dos años, la fase de clasificaciones… Para mí es ridículo plantear una competición así en un espacio tan corto de tiempo”.

El ex jugador del Real Madrid opinó sobre la derrota de su ex equipo ante el Sheriff de Gustavo Dulanto: “Yo únicamente dije que es una competición abierta a que cualquiera por mérito deportivo la pueda disputar y es la demostración de que cualquier equipo en esta competición, que es la mejor competición mundial de clubes, puede ganar. Es mi opinión y sentimiento, en relación a que cualquiera, con la calidad que ha demostrado porque se ha ganado el mérito a jugar la ‘Champions’, puede jugar contra Madrid, Barça, Milán y puede ganarles”.

Por último, el Balón de Oro en el año 2000 reveló que no sabe si volverá a postularse a la presidencia de la UEFA: “No lo sé, porque no hago planes a largo plazo. Surgió la oportunidad en ese momento y creí que era el momento exacto para levantar toda la mafia que había en la organización. Al final, el tiempo me dio la razón. Si en un futuro próximo surge otra oportunidad y creo que es el momento, ¿Por qué no?”, sentenció.