Fiscal Superior Jorge Chávez: “Lozano podría recibir una pena de 20 años de prisión en caso se le declare culpable”

Luego, el coordinador de las Fiscalías Especializadas Contra el Crimen Organizado, detalló que “los integrantes de la FPF están siendo investigados por los delitos de extorsión, coacción y fraude en la administración de personas jurídicas. Esta investigación empezó en diciembre del año pasado y, en caso que se les declare culpable, obviamente la pena va a bordear más de los 20 años de prisión”.

Chávez Cotrina no se guarda nada y aseguró que “los fiscales dentro de sus atribuciones han iniciado una investigación preliminar y, por tanto, solicitaron documentación para llevar a cabo la pericia correspondiente y el manejo de la FPF en los años 2018, 2019 y 2020. En ese sentido, los fiscales dan un paso prudencial y, de no entregarlo se le solicitará al órgano jurisdiccional correspondiente. ¿Cuánto tiempo dan? Si en 15 días más, no lo lo entregan, se solicitará al órgano jurisdiccional para las pericias del caso y si el juez lo dispone puede darse una orden de allanamiento”.