Florentino Pérez: “Este no es mi Mbappé, si es así prefiero que se quede en PSG”.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló sobre el no fichaje de Kylian Mbappé a la Casa Blanca para está nueva temporada.

“Le habían ofrecido prácticamente ser el líder no solo de un equipo de fútbol, sino también de la gestión. Ahí vimos que no era el Mbappé que queríamos traer, sino que fruto de la presión había cambiado de sueños. Este no es mi Mbappé (que había conocido). Si es así, que se quede en el PSG”, dijo en un primer momento.

Asegura que Mbappé está confundido por eso no fichó por el Real Madrid: “Yo creo que le han confundido (recibió llamadas del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del emir de Qatar) y él es muy joven. Le deseo lo mejor posible para él, no quiero nada malo para él. Pero yo me creía lo del sueño”, sostuvo Florentino Pérez en relación a Kylian Mbappé.

Asegura que ningún futbolista del conjunto blanco se ha sentido superior: “Ningún jugador en la historia del Real Madrid ha estado nunca por encima de los demás. No vamos a hacer ninguna excepción que ponga en riesgo la gestión del colectivo”.

Agregó: “No tuvo nada que ver. Nosotros tenemos al mejor del mundo, que es Karim Benzema y este momento ambos son incompatibles”