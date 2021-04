Florentino Pérez: “Nadie entiende el nuevo formato de la Champions League”

El presidente Florentino Pérez afirmó que ninguno de los 3 clubes de la Superliga Europea (Chelsea, Madrid y City) serán eliminados de la competición

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, asistió al programa El Chiringuito para hablar por primera vez tras el anuncio del nacimiento de la Superliga europea. Asimismo, el mandamás trató otros temas relacionados con la actualidad del club blanco: el posible fichaje de Mbappé, la renovación de Ramos y la bajada de sueldo de los jugadores.

Fichar a Mbappé: “Venimos a hablar de la Superliga. Dentro de ocho años volveré a hablar de otra cosa. Mire, yo voy con la mascarilla y oigo “ficha a Mbappé”. ¿Qué contesto? Tranquilo… La verdad es que es muy buen jugador. El Madrid necesita un cambio. No estoy hablando de Mbappé. Pero hemos ganado muchas cosas, han pasado muchas cosas. Hay que moverlo y en ese trabajo estoy. No he hablado con él… Por lo menos hoy. Era broma. Le puedo asegurar que no he hablado con él desde hace años. Sólo sé lo que leo en los periódicos”.

Fichajes: “Hago todo lo posible para que el Madrid no pierda el lugar que le corresponde. Lo saben los madridistas. Pero la verdad es que debíamos ingresar 900 y van a ser 600. Aunque el Madrid también estaba quebrado cuando yo llegué…”.

Vuelta de Cristiano: “Son muy buenos jugadores. Messi y Cristiano… Es una cosa histórica. ¿Volver Cristiano? No. Tiene contrato con la Juventus. Pero no tiene sentido que vuelva. Le quiero mucho, nos ha dado mucho”.

Ramos: “También le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala. Tenemos que ser realistas. Ahora estamos todos muy mal. No he dicho que Ramos no va a seguir. Estamos pensando en el cierre de esta temporada, luego veremos lo que pasa en la que viene. Pueden pasar muchas cosas. Primero vamos a cerrar esta temporada. Estamos hablando con muchos jugadores y muchos se bajan el sueldo voluntariamente. Algunos ya se lo han bajado, concretamente los dos que se han ido, Jovic y Odegaard. Ramos el año pasado aceptó. Este año está en una situación distinta…”.

Vinicius: “No se vende. Ni se toca”.

Zidane: “El mejor entrenador que hemos tenido. Una leyenda. Tiene una personalidad que casi le pasa como a mí, que no aguanta las ruedas de prensa. No dice nada, está contento… Como él dice nunca se sabe. Tiene contrato en vigor”.

Continuidad de Messi: “Me gustaría… Es un gran jugador. El fenómeno Madrid-Barça es un lujo que sólo tenemos aquí, lo ven millones de personas. Cuando se juntan City y United, por ejemplo, no pasa eso”.

Reunión de LaLiga sin Madrid, Barcelona y Atlético: “Ni idea… No tengo ni idea. Querrán hablar a los demás del tema de la Superliga, no lo sé. Me gustaría que hubiera mucha transparencia”.

Fuera de juego ante el Getafe: “No quiero comentarlo. En 20 años no he comentado nada. Si algún día me pregunta en la Asamblea algún socio, le contesto…”.