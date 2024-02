Flores sobre Quispe: “Me da alegría ver que está yendo en alza”

Edison Flores destacó la importancia de que Piero Quispe continúe su ascenso para consolidar su carrera al ser jugador de los Pumas UNAM.

Edison Flores, jugador de Universitario de Deportes, expresó su felicidad por la pronta adaptación de Piero Quispe, quien solía ser su compañero en el cuadro crema, al equipo de los Pumas UNAM en la Liga Mexicana.

En una conversación con Gol Perú, Flores indicó que es crucial para Quispe mantener su progreso constante para mejorar y fortalecer su trayectoria profesional, especialmente considerando que ahora es parte de un equipo con una extensa historia y legado en México.

“Me da alegría ver a Piero Quispe que está yendo en alza. Ya se está adaptando al juego. Se fue a un equipo competitivo como los Pumas y debe mejorar día a día como lo hacía aquí”, declaró “Orejitas”.

Además, antes de estas declaraciones, Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana, también expresó su satisfacción por el progreso de Quispe en el extranjero. Sin embargo, destacó que como seleccionador, priorizará lo mejor para el equipo nacional por encima de su historia pasada con el jugador.

“Le costó un poco al principio, pero ya hizo un buen partido como titular y de visitante. Poco a poco se va adaptando. Siempre le dimos el respaldo en Universitario, ahora la discusión en una selección es diferente”, mencionó.

Recordemos que Edison Flores fue una de las personas que motivo y entusiasmo a Piero Quispe para ir a la Liga Mexicana y lo aconsejo cuando estaban juntos en el cuadro crema. “Hablé con Edison porque me despedí de él cuando fui al club, y nada, me dijo que dé todo de mí y que con trabajo y sacrificio se pueden lograr cosas”, manifestó el ex centrocampista de Universitario.