Fondo Blanquiazul sobre Farfán: “Percibe su sueldo como todos”

Fondo Blanquiazul sobre Jefferson Farfán: “Percibe su sueldo como todos”

Tras una semana complicada para Alianza Lima por los últimos resultados por el Torneo Clausura se le debe sumar las críticas de algunos jugadores como el caso de Jefferson Farfán. El jugador volvió a las canchas tras 9 meses sin jugar pero no pudo ayudar a voltear el resultado de su equipo frente a Universitario de Deportes.

En los pocos minutos que se le vio en el cancha se pudo notar su falta de distancia y fuera de forma. Aparte de lo futbolístico, al delantero también se le cuestiona por seguir percibiendo su salario, sin siquiera jugar. Siendo el mejor pagado dentro del club, algo que genera el enojo del hincha de Alianza Lima.

Al respecto, Fernando Farah, miembro del Fondo Blanquiazul, sostuvo que Farfán sigue cobrando su sueldo de manera normal, tal y como lo hacen los demás empleados de la institución victoriana.

“A mí me hubiera gustado que Jefferson ingrese con un partido donde estuviéramos ganando, no me gusta que haya ingresado en un partido tan difícil para alguien que recién regresa a las canchas”, sostuvo.

“Él es un trabajador del club y debe estar recibiendo su sueldo como todos”, añadió en una entrevista para un medio local. Ahora Alianza Lima deberá enfocarse en lo deportivo para enfrentar a Carlos Stein el próximo domingo y ganar para pasar de página.

Alianza Lima deberá enfrentar en la siguiente jornada al Carlos Stein en condición de visita. Y luego tendrá que enfrentar a FBC Melgar por la fecha pendiente debido a que el cuadro arequipeño se encontraba disputando los cuartos de final por la Copa Sudamericana en el mes de agosto. El equipo intimo debe ganar puntos para poder seguir soñando con la obtención del Torneo Clausura y poder disputar los playoffs.

Redactor: Diego Pecho