Fossati se mostró incómodo: “A mí no me hace ninguna gracia”

Jorge Fossati, entrenador de la selección, se mostró incómodo luego de que la hinchada peruana le pidiera a Sonne en el campo de juego.

El debut de Jorge Fossati al frente de la selección peruana tuvo como foco de atención a Oliver Sonne. Durante el partido contra Nicaragua, los aficionados clamaron por la entrada del jugador de ascendencia danesa, lo que no fue del agrado del estratega uruguayo.

Al término del encuentro, Fossati abordó el incidente ocurrido en el Estadio Alejandro Villanueva. Aclaró que la inclusión de Sonne estaba planeada y expresó su descontento ante los cánticos de la hinchada, señalando que este tipo de acciones pueden afectar al jugador.

“Sonne estaba listo para entrar. No todos estaban calentando, solo los cambios que ya teníamos previstos. No me gusta que el estadio me pida un jugador. Si lo ignoré, fue para proteger al jugador. Él no tiene la culpa. Debemos controlarnos para respetar a todos“, declaró en la conferencia de prensa.

El exentrenador de Universitario de Deportes prefirió centrarse en el desempeño de Sonne en su debut con la selección nacional. “Lo importante y lindo es que Sonne jugó. A mí me parece que tiene cualidades para seguir tomándolo en cuenta“, afirmó.

Oliver Sonne ingresó a los 57 minutos en lugar de Miguel Trauco, desempeñándose como lateral izquierdo y dejando una buena impresión en su debut con la camiseta nacional. No obstante, antes de la decisión de Fossati, los seguidores locales habían mostrado su interés por ver al jugador danés en acción.