¡Francia sin Kylian Mbappé, goleó por 1-4 a Israel!

En su visita a Israel, Francia, sin Kylian Mbappé, superó por un claro 1-4 a Israel.

En un partido de mero trámite, Francia, apabulló por un claro y contundente 1-4 sobre Israel con goles de Eduardo Camavinga, Christpher Nkunku, Matteo Guendouzi y Bradley Barcola. Los galos no contaron la presencia de Kylian Mbappé por sufrir una lesión muscular, ni Antoine Griezmannn quien oficializó el retiro su la selección.

En un primer tiempo muy entretenido, Francia hilvano mejor juego pero Israel no se quedó atrás y demostró mucha rebeldía. El primer gol del partido, llegó rápidamente para los franceses por intermedio de Eduardo Camavinga. El volante remató un tibio tiro de fuera del área que no traía mayor peligro pero el arquero O. Glazer, cometiendo el booper de la fecha, no pudo bloquear el balón, viendo como el mismo ingresaba al arco.

De esta manera, Francia puso el primer a los 6 minutos de juego. Israel, heridos en su honor y mostrando mucho amor por la camiseta, adelantó sus líneas he intentó generar peligro, encontrando el empate transitorio a los 24 minutos por intermedio de Omri Gandelman quien conectó el balón tras un preciso centro, dejando sin opción al portero M. Maignan que a pesar de su estirada, no pudo hacer nada para ver caída su valla.

El empate era sorpresivo pero Francia mandaba en el campo con jugadas más ligeras que ayudaban a generar constante peligro. Tan solo cuatro minutos después, los blancos pudieron traducir su hegemonía en el marcador y es que a los 28 minutos tras una carambola, Christopher Nkunku se quedó con el balón y definió por abajo del portero. Los galos se van al descanso adelante en el marcador.

El segundo tiempo fue casi más de lo mismo, lo franceses eran dueño del balón y hacían correr y esforzarse más de la cuenta a los israelitas. Que Francia aumente los goles era cuestión de tiempo y así fue. Matteo Guendouzi, amplió el marcador a los 87 minutos, tras una importante sucesión de pases.

Francia jugaba cómodo, tanto fue así que tan solo dos minutos después, Bradley Barcola, quien había ingresado al terreno de juego minutos antes, puso el cuarto y definitivo gol a los 89 minutos. Todo se generó luego que el balón cruce por todo el campo para que aparezca el extremo del PSG que en primera acomodó el balón a un costado de la red, cerrando la goleada. ¡Viva Francia!