¡Fred Pérez, gerente deportivo de Comerciantes FC, alza su voz!

Fred Pérez, gerente de Comerciantes FC, alzó su voz de protesta ante esta situación.

Los sueños de Comerciantes FC se vieron esfumados por una mala decisión arbitral pero todo esto viene de mucho atrás. El duelo de ida acabó a favor para los selváticos, esta situación genero que se prendan todas las alarmas y que hayan muchas irregularidades. Fred Pérez, se refirió al respecto.

“Fue evidente que nos jugaron mal, nos robaron el partido. Han pasado cosas extrañas. No es posible lo que ocurrió horas antes y que ni siquiera nos notificaron. El mismo día del partido nosotros nos enteramos del cambio en el equipo arbitral. Yo inmediatamente me pongo en contacto con la gente de programación de la FPF y le pregunto: ‘¿Qué está pasando?’. Y me confirma que eran cambios de último momento. También al delegado del partido le digo que lo oficialice. Después de tanto insistir, recién ponen el cuadro actualizado. Nosotros nos enteramos prácticamente minutos antes de ir a Chongoyape. Ese es un punto que juega en primer lugar en nuestra contra. Fue muy sospechoso”, declaró Fred Pérez.

El gerente deportivo del cuadro comerciante, era consiente de todo lo que estaba en juego y del equipo que tenía en frente pero sabía que el encuentro, iba a tener encima muchos ojos observando hasta el más mínimo error pero ante tantos cambios en la previa del partidos, lo hicieron dudar que todo vaya por el conducto regular. Hoy, lleno de ira, quiere que las entidades correspondientes, se pronuncien al respecto.

“Sabíamos quién era el equipo rival, pero pensábamos que con presión de tener un medio televisivo transmitiendo en directo, de muchos corresponsales que han estado ahí, los árbitros iban a tener cautela, pero lamentablemente desde el arranque fue el descaro de parte de ellos. El gol inicial es lamentable. No solamente va a quedar en un pronunciamiento que se ha hecho ya mediático, sino que también hoy día estamos formalizando la solicitud de castigo a la CONAR. También estamos emitiendo un documento al Oficial de Integridad y Ética de la FPF. En el artículo 135, 136, 37 y 38 hablan claro en el sentido de los arreglos de partido”, finalizó Fred Pérez.