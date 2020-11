Fue un gran partido

Celestes a un paso de ganar el grupo A y se mantienen dos puntos arriba en el Acumulado sobre los merengues.

Pura intensidad. Sporting Cristal y Universitario protagonizaron un duelo de poder a poder, ambos entregaron todo en el estadio Nacional, e igualaron 2-2. Dos Santos y Corzo marcaron por cremas, Calcaterra y Liza lo hicieron por celestes. El equipo de Mosquera se puso a un punto de ganar su grupo e ir a la final por el Clausura, eso sí, mantiene su ventaja en el Acumulado. Mientras que los merengues despertaron de los malos resultados, llegó a 50 unidades, pero mañana puede quedarse momentáneamente sin final directa, esto si Vallejo vence a Municipal.

Sin duda alguna, la ‘U’ mostró muchas mejoras con respecto a sus presentaciones pasadas. Volvieron Carvallo, Corzo y Dos Santos, quien a los 22′, se desmarcó y aprovechó un centro de Barco para poner el 1-0.

El juego fue intenso, pero tuvo a la ‘U’ mejor parado los primeros minutos. La ventaja le dio confianza al equipo de Comizzo, pero un erro le costó caro. A los 32′, Morales trató de salir jugando, pero perdió el balón ante la presión de Calcaterra, quien se apoyó con Herrera y este avanzó en velocidad, le dejó el balón a Horacio para que anota el 1-1. El juego continuó siendo parejo, ambos no regalaron el balón. Carvallo al igual que Solís seguros en su arco. El juez Pérez dejó jugar, incluso pasó algunas faltas y esto hizo que el juego no se detenga mucho.

Nada por perdido

En la segunda parte, apenas a los 2′, la ‘U’ sorprendió a Cristal. Hohberg cobró un tiro libre que la mandó a Quina, quien cabeceó y la mandó al área, donde apareció Corzo ganando a dos jugadores y también de cabeza puso el 2-1.

En ese momento, Cristal empezó a proponer un poco más, estaba obligado a hacerlo porque estaba abajo en el marcador. El técnico Mosquera metió mano al banco y le funcionó. Liza entró por ‘Calca’ y dio resultado, porque anotó el 2-2 tras un pase de Herrera.

En adelante, el físico pasó factura en la ‘U’, Chávez y Dos Santos ya no podían dar más. Cristal mejor y pudo encontrar el tercero, cuando Sandoval se sacó a Carvallo, pero no pudo definir. Se reclamó penal, pero no hubo nada dijo el juez. Herrera con un disparo de fuera del área casi sorprende al golero crema.

La ‘U’ terminó poco arrinconado, pero supo mantener el resultado y sacar un empate que fue intenso y con mucho ritmo.

CRISTAL 2

Renato Solís

—-

Johan Madrid

Gianfranco Chávez

Omar Merlo

Nilson Loyola

—-

Martín Távara

Jorge Cazulo

Horacio Calcaterra

Jhon Marchán

—-

Christofer Gonzales

Emanuel Herrera

——

DT: Roberto Mosquera

——————————-

UNIVERSITARIO 2

José Carvallo

—-

Diego Chávez

Junior Morales

Nelinho Quina

Aldo Corzo

—–

Jesús Barco

Gerson Barreto

Donald Millán

Alberto Quintero

—–

Alejandro Hohberg

Jonathan Dos Santos

—–

DT: Ángel Comizzo

———————–

ÁRBITRO: Bruno Pérez

LÍNEAS: Johnny Bossio – Michael Orué

CUARTO: Mike Palomino

GOLES: Horacio Calcaterra 32’, Percy Liza 72’ (SC). Jonathan Dos Santos 23’, Aldo Corzo 47’ (U).

CAMBIOS: Kevin Sandoval x Jhon Marchán, Christopher Olivares x Jorge Cazulo, Percy Liza x Martín Távara (SC). Rafael Guarderas x Donald Millán (U).

TA: Gianfranco Chávez, Martín Távara (SC). Junior Morales (U).

ESTADIO: Nacional – Lima