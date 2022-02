Fuentes: “Queremos el bicampeonato y hacer buen papel en Libertadores”

Aldair Fuentes, mediocampista de Alianza Lima, señaló que desea hacer una Liga 1 y Copa Libertadores con el cuadro blanquiazul

Pudo conversar por primera vez con el profesor Carlos Bustos: “He podido hablar con el profesor Bustos, me preguntó cómo venía y si estaba entrenando. Me comentó que me gustaría verme jugar de 6 y llegando al área”, dijo en Alianza Play.

Asegura ver un equipo muy unido: “Veo al grupo muy bien, compacto, he estado siguiendo los partidos. Se vive un buen ambiente y eso es importante”, agregó.

Sobre su paso en el Fuenlabrada de la Segunda División de España: “Con la experiencia que he vivido en España, le voy a entregar al club mucha intensidad, mucho esfuerzo y dejar hasta el último aliento en la cancha”, dijo.

Finalizó comentando que harán lo posible para campeonar en este 2022 y hacer buena fase de grupos de Copa Libertadores: “En lo grupal queremos ganar el bicampeonato y en la Copa Libertadores dejar el nombre en alto el nombre de Alianza”, dijo.