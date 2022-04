Fuentes: “Siento que el grupo está en un gran nivel”

Paolo Fuentes, defensor de Cienciano, habló sobre el buen momento del cuadro cusqueño en la Liga 1 Betsson 2022

Está muy feliz en Cusco: “Me siento muy contento. Siento que el grupo está en un gran nivel y eso nos ha llevado a estar donde estamos. Ya le agarramos la idea a lo que quiere el profesor, igual hay un grupo muy comprometido y creo que todo eso ha sido lo que nos ha llevado a estar en la situación expectante en la que estamos “, aseguró Fuentes en GOLPERU.

Resaltó que él y sus compañeros entienden que irán paso a paso para así luchar el titulo nacional: “Con mucha tranquilidad, humildad, nosotros vamos partidos a partido. Nuestro objetivo es ganar el siguiente duelo que nos toque. Nos manejamos de esa forma y así hemos ido avanzando poco a poco. Se están dando las cosas, me siento muy contento. Estamos en un buen nivel y por eso estamos donde estamos”.

Sobre su gol ante el Carlos Mannucci en Trujillo: “Pude ganar la posición. Le pegué fuerte y se me dio la posibilidad, me quedó la pelota ahí y no dudé en patear. Gracias a dios pude concretar este gol“.

Finalizó su entrevista mencionando las claves del éxito del plantel: “Siento que uno de los pilares principales en este equipo es el grupo humano que se han juntado, tanto jugadores como comando técnico”.