Gregorio Pérez contó su verdad sobre salida de Universitario

En entrevistas con medios peruanos, Gregorio Pérez fue muy diplomático al contar las

razones de su salida de Universitario, sin embargo, se sinceró junto a sus compatriotas

de Sport890 en Uruguay y criticó duramente a las administraciones, quienes por sus

constantes disputas perjudicaron su trabajo. “Hay un problema muy profundo en el club

que viene desde hace muchos años. La nueva administración, en definitiva, fue la que

no estaba de acuerdo con que regresáramos. Es la realidad. Hay problemas, pero eso no

quiere decir que hubieran buscado la forma de protegernos para la primera semana de

julio empezar entrenamientos, como teníamos planificado. Me di cuenta de que nosotros

no éramos del interés para continuar”, confesó.

Además cuenta que se sintió como un rehén entre dos bandos enfrentados. “En la ‘U’

hay una disputa muy grande entre las dos administraciones y yo fui un rehén de esa

situación. Yo también pedí un seguro médico total, porque el que teníamos no reunía

todo aquello que necesitábamos, y eso también quedó al margen. La gente apoyó

muchísimo, la prensa también, pero el lío interno que tiene el club es lamentable porque

la ‘U’ tiene mucha historia”, disparó.