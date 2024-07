Gabriel Costa: “Desde donde me toque tengo que aportar”

Gabriel Costa contó sus impresiones luego de ya estar entrenando con el conjunto crema.

Ya han pasado unos días luego de la polémica noticia que fue el cambio de Gabriel Costa que venía perteneciendo a Alianza Lima pero con poco o nada de oportunidad, a Universitario de Deportes donde tendrá nuevos aires y espera volver a retomar su nivel que tenía en Colo Colo.

Gabriel Costa demostró que se puede pasear en el fútbol peruano cuando militó hace ya varios años en Alianza Lima y Sporting Cristal pero en estos últimos tiempos, tras su vuelta a tienda íntima, entró en un hueco del que no pudo salir y los hinchas aliancistas pedían su salida sin imaginar que se iría al equipo rival.

“Con mucha ilusión de llegar a un equipo grande, de lo que se viene. Hoy me toca llegar, prepararme para cuando me toque hacerlo de la gran manera. Llego a un grupo armado con muy buena gente, muy buenas personas, muy buenos futbolistas. Lo que te demanda el club, que es un equipo grande, tienes que estar a la altura en la preparación mental como física para cuando me toque”, comentó Costa tras ya varios tiendas con la camiseta de Universitario.

Puedes leer:

Hoy en día, Gabriel Costa se debe, como profesional que es, al Club Universitario de Deportes y quiere aprovechar este vuelco tremendo en su carrera para tomarlo como un revuelo en su juego que a venido a menos. En base a esto, Gabriel sabe que el único camino de ganarse a la Trinchera Norte es en base a trabajo y demostrando actitud y juego en la cancha.

“De donde me toque hoy tengo que aportar. Si me toca jugar, donde el profe me necesite voy a estar. Estamos viendo en la mitad del campo con esa variable de media punta. Tengo que estar preparado para cuando me toque estar ayudar al equipo y aportar mi granito de arena”, sostuvo Costa.

El hábil extremo no la tendrá fácil, ya que Universitario cuenta con rápidos jugadores por las bandas como son Portocarrero, Polo, Cabanillas y ahora, Costa tendrá que pelear por un sitio y, si lo usan de interior, también encontrará competencia con Orejas Flores, Jairo Concha y Martín Perez Guedes. ¡Veremos!