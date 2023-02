Gago sobre Guerrero: “La idea es que Paolo vaya sumando minutos de a poco”

Fernando Gago, entrenador de Racing Club, se pronunció en conferencia de prensa acerca de la victoria sobre Arsenal de Sarandí y las sensaciones del juego de Paolo Guerrero

“No sé si el resultado es justo o no; no me gusta hablar de eso. Pero creo que hicimos un gran primer tiempo y el partido en líneas generales fue muy bueno”, sostuvo Gago.

Sobre Paolo Guerrero, quien jugó los últimos 30 minutos del partido, expresó: “La idea es que Paolo vaya sumando minutos de a poco y que vaya agarrando el ritmo de juego que él necesita”.

Además, el estratega de la ‘Academia’ mencionó que terminó confirme con el rendimiento del plantel: “La verdad es que me voy contento con los rendimientos individuales de los jugadores”.