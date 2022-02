Gallardo: “Habrá rotación, los jugadores deben estar preparados”

Marcelo Gallardo analizó la actualidad de River Plate la previa del partido ante Unión de Santa Fe por la Copa de la Liga Profesional.

Sobre el reemplazo para Carrascal, Gallardo dijo: “Estamos resolviendo esta posibilidad que se le presenta a Jorge de salir y estuvimos hablando de algunas posibilidades, vamos a estar abiertos a tratar de tener alguna chance para, claramente, si se va un jugador, traer otro para seguir fortaleciéndonos. La semana pasada dije que no va a ser traer por traer pero si tenemos una buena alternativa, vamos a evaluarla”.

Con respecto al nuevo plantel, indicó: “No cambia absolutamente nada a lo que venimos haciendo, con mayor o menor jerarquía, más o menos jugadores, nuestra dinámica de trabajo y mentalidad de sostener una estructura es la que nos motiva. Creo que viene más desde afuera que desde adentro. Para el afuera quizás hay más jugadores, pero no cambia nada, sí se renuevan expectativas como en cada año que comienza”.

Además, analizó lo que sería el equipo titular: “El que no inicia jugando no quiere decir que no lo vaya a hacer. Tenemos un año lleno de competencias y partidos, la idea de conformar un buen plantel, equilibrado, con buenas variantes, es para tratar de gestionar de la mejor manera las cargas, los tiempos y mantener una línea que no se debilite más allá de quién o no arranca jugando”.

“Puede ser que este año con las variantes que tenemos a mano, si funcionan, haya mucha rotación por jugar muy seguido. Si es por el lado de si van a adivinar quién arranca jugando o no va a ser difícil, porque considero que con esta cantidad de partidos va a haber mucha rotación y los jugadores tienen que estar preparados”, añadió.

El ‘muñeco’ elogió a Guardiola

“No soy quién para contradecir la palabra de nadie y menos del mejor entrenador del mundo, pero habría que ver en qué contexto lo dijo. Si dijo que el City no es el mejor equipo del mundo está bien también, no va a decir que su equipo es el que mejor juega, yo creo que está entre los dos o tres mejores equipos del mundo no solamente por su entrenador sino que porque juega a algo que me identifica”.