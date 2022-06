Gallardo: “Llamé a Suárez. River le puede brindar competencia para que llegue bien al Mundial”

El entrenador reconoció que dialogó con el goleador uruguayo que está analizando su futuro tras la salida del Atlético de Madrid.

El mercado de pases se mantiene en vilo ante la posibilidad de que el club de Núñez contrate al goleador uruguayo Luis Suárez. El Muñeco Marcelo Gallardo se animó a dar mayores precisiones sobre uno de los grandes temas del momento.

“Es difícil hablar de una posibilidad que no sabemos si puede ser real, más allá del interés de nuestra institución, de nosotros, y más allá que el futbolista en este caso la ha valorado y la tiene en consideración. No depende de nosotros simplemente. Si dependiera de nosotros, posiblemente tendríamos más razones para comunicar. En este caso, lo que debemos hacer es esperar y ver qué posibilidades reales haya cuando el jugador analice toda su situación”, reflexionó el DT.

Gallardo también reconoció que llamó al Suarez que acaba de quedar libre de Atlético de Madrid: “Yo hablé con él, sí. Lo conozco. Tengo una buena relación. Hay un respeto hacia el futbolista, hacia la persona. Simplemente me comuniqué para ver qué iba a ser de su vida y si tendría ganas de venir al futbol argentino, a una institución como al nuestra que le puede brindar un montón de razones, y tener competencia, para que él pueda llegar bien a su deseado Mundial. Pero eso es lo que nosotros podemos hablar, lo poco que puedo comunicar. Después yo sé que es un nombre importante en el fútbol mundial que despierta y genera todo lo que ha movilizado en estos días. Pero hay que tener un poquito más de paciencia, porque si dependiera de nosotros sería mucho más fácil per no es así”.

En ese contexto de debate constante ante la falta de un reemplazante de Julián Álvarez por su salida a Manchester City, Gallardo fue tajante: “No hay mucho para decir. Fueron dos partidos de inicio de campeonato en el cual hubo un empate que fue parejo el del fin de semana pasado, en este merecimos un poco más de lo que marca el resultado. No hay mucho más análisis. Veremos cómo seguimos delineando la mejor forma del equipo para lo que viene.