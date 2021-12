Gallardo: “Mi decisión la terminé tomando con felicidad”

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, habló sobre su reciente decisión de continuar al mando del conjunto millonario

Está feliz. Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, habló de lo que sintió luego de su decisión de continuar en en el “Millonario”. El exitoso entrenador argentino llevó al conjunto de Núñez a ser campeón de la Copa Libertadores de América en 2 oportunidades, siendo considerado por muchos como el mejor DT de la historia del club.

Gallardo manifestó lo siguiente con respecto a su continuidad: “Mi decisión la terminé tomando con felicidad, con un rasgo muy sentimental y también por la respuesta que vi en mis jugadores. Hay un combo. Estoy contento de tomar la decisión que tomé”.

A propósito de los festejos del club por la Copa Libertadores del 2018, dijo: “No había pasado nunca en la historia del fútbol. No se había dado nunca. Era una irrealidad tener la posibilidad de vivir una cosa así. No existe, no hay antecedente. Hubiese sido tremendamente duro no quedarnos con el trofeo. Pasa una sola vez en la vida. No puedes contestarle a todo el mundo lo de los 30 segundos”.

Además, el “Muñeco” habló de las críticas que recibe en el fútbol: “No estoy pendiente de si la gente me sigue o no. Lo que digo y transmito es un pensamiento y una opinión, y muchas veces emitir una opinión en contra de lo establecido, genera un poco de problemas, porque enseguida te atacan, y no lo digo para eso, sino para debatir en temas que nos involucran a todos”.

Por último, se refirió a la dinámica del conjunto de la banda cruzada a lo largo de los años: “Más con la dinámica que traemos de jugar cada tres o cuatro días. Sales de un partido y te metes en el otro. Es muy difícil relajarse en ese período”.