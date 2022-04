Gallese sobre el gol ante Uruguay: “El árbitro nos decía: ‘Sal de acá o te saco amarilla’”

Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, confesó el motivo que les impidió reclamar el gol anulado frente a Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022

Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, confesó el motivo que les impidió reclamar el gol anulado frente a Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. El conjunto de Ricardo Gareca se encuentra a un paso de acceder a su segunda Copa del Mundo de forma consecutiva.

Gallese expresó lo siguiente: “En la banca me dijeron que sí había entrado y teníamos ganas de ir a reclamarle (al árbitro) pero había temor que nos saquen amarilla y no estemos ante Paraguay”.

Además, señaló que: “Estoy pensando que tenemos que ganarle al rival que nos toque. Ahora no nos llenamos la cabeza de mucha información. Estamos siendo pacientes y queremos ver que jueguen ellos. Además, cuando vi el grupo del mundial me gustó que estén ellos y me dio más ganas de clasificar”.



¿Cuándo jugará el repechaje la selección peruana?

La Selección Peruana que lidera el Tigre Gareca jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este duelo se disputará el lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Doha, Qatar.