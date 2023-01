Galtier: “Es la primera vez que veo a mi equipo tan desorganizado”

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, se refirió a la derrota de 3-1 del equipo parisino frente a Lens por la Ligue 1, comentando los errores de sus dirigidos

Christophe Galtier, entrenador del PSG, consideró que fue justa la victoria del Lens, no puso excusas por la ausencia de Lionel Messi o Neymar, y consideró que se mostró incómodo por la forma en que les anotaron los tantos.

“Lens merece su victoria en general. No es la derrota en sí lo que me decepciona o me molesta, sino la forma en que encajamos los goles, sobre todo el primero. No respetamos bien nuestras posiciones y eso también nos costó el segundo gol. En el segundo tiempo, rápidamente tomamos el tercero, perdiendo el balón en el área”, dijo Galtier en conferencia de prensa.

“No hay excusas para el hecho de que perdimos porque tuvimos ausencias porque vamos a tener una segunda parte de la temporada con muchos partidos, donde habrá mal estado de forma, lesiones y suspensiones. Tendremos que ser realmente mejores incluso con las ausencias”, sostuvo.

Finalmente, comentó: “Lens muestra mucho entusiasmo, fuerza y ​​cohesión. Nosotros, lo perdimos en el segundo tiempo. Es la primera vez que veo a mi equipo tan desorganizado…”.