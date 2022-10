Galtier sobre Mbappé: “Va bien, estamos unidos y escriben lo contrario”

El entrenador del Paris Saint Germain, Christophe Galtier, se refirió a los rumores que apuntaban a un disgusto de Kylian Mbappé en el cuadro parisino

Christophe Galtier, entrenador del PSG, explotó en rueda de prensa ante las constantes preguntas sobre el futuro de Kylian Mbappé y se negó a responder sobre el tema porque prefiere hablar sobre su equipo y el fútbol.

“Cualquier cosa que les diga, no me creen porque escriben lo contrario y dicen lo contrario. Yo digo que va bien, que estamos unidos y escriben lo contrario. No estoy aquí para comentar rumores”, comentó Galtier en conferencia.

El estratega del cuadro parisino, además, aseguró que Mbappé está enfocado en el siguiente partido. “Sobre Kylian, hubo rumores que salieron la tarde del partido, Kylian tuvo la mejor de las respuestas, jugó bien y fue elegido el mejor del partido. Tengo muchos defectos, pero soy muy honesto, no te miento. Para responderte a lo de Kylian, no he hablado del rumor, he visto a Kylian muy serio en la preparación del partido”.

Finalmente, señaló que el ambiente en la interna es bueno y no como lo describen. “Tal vez podríamos volver a centrar la rueda de prensa en el fútbol. Las cosas van bien en el vestuario. Puede que no nos besemos todos los días, pero va muy bien. Y mejor que en otros lugares”.

Redactado por: Miguel Casana