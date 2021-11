Galván: “André Carrillo va a ser fundamental para el equipo”

Carlos Galván, entrenador argentino y ex futbolista de la ‘U’, habló sobre los partidos de la Selección Peruana en esta fecha doble.

La cuenta regresiva para el trascendental encuentro entre Perú y Bolivia comienza a correr, quedan solo dos días para este partido y comienza a desatar diversas reacciones. Carlos Galván, DT argentino, habló sobre el partido de este jueves entre la ‘blanquirroja’ y la ‘verde’.

El ex defensa central mencionó que la ‘Culebra’ será de vital importancia para este partido: “Pienso que Ricardo (Gareca) siempre muere en su esencia con el 4-2-3-1 o con el 4-3-3. Me parece que siempre pedimos un 4-4-2 por la necesidad que precisamos goles en el equipo, entonces, vamos a ver lo que Ricardo piensa. Ahora el tema también son las bajas. Me parece que André Carrillo ahora que vuelve va a ser fundamental para el equipo”.

El ‘Negro’ también dio a conocer el equipo que cree que alineará Gareca: “Calculo que el equipo va a ser con: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López, va a depender de Sergio Peña, Aquino está desgarrado; Peña, Tapia, ‘Canchita’ -Yotún está suspendido- y Cueva, Gianluca Lapadula y André Carrillo”, declaró en ‘Amigos del Fútbol’.

Por último, el ex jugador de Universitario se refirió a la zona defensiva de la Selección Peruana: “Capaz el problema es un poquito el lado derecho entre Ramos, Santamaría y Zambrano. El que menos pensaba la gente, pero el que más rindió en su momento fue Ramos y lo hizo bien estos dos partidos y Zambrano no lo hizo mal ante Argentina, pero me parece que Ricardo va a apostar por Ramos”, finalizó.