Ganancias en criptomonedas: lo que debes saber

Tras poco más de una década de existencia, las criptomonedas ya forman parte de la vida de millones de personas. Aunque su adopción ha sido más lenta que la de otras tecnologías y mercados emergentes — como https://icecasino.com/es-pe y los casinos online — no han dejado de conquistar terreno gradualmente. A pesar de los grandes momentos de crisis que han atravesado, siempre encuentran una manera de reponerse y seguir fortaleciéndose.

Su principal atractivo siempre ha sido su capacidad para generar ganancias muy difíciles de lograr con otro tipo de inversiones. Pero a cambio de ese amplio margen de ganancias, también suelen exhibir una gran volatilidad que juega en su contra. De allí que sea crucial adquirir suficiente información y formación antes de iniciarse en cualquier tipo de trading con criptoactivos.

Pero una vez comprendidos los fundamentos de cómo funciona la criptoeconomía y cómo genera dividendos, vale la pena sacarle partido. Dichos beneficios, que podrían ser importantes, dependerán de los objetivos que te traces y las estrategias que elijas para alcanzarlos. No es lo mismo invertir en criptomonedas para hacer trading que para esperar que incrementen su valor en el tiempo. Las siguientes recomendaciones te permitirán tener un punto de partida sólido e informado para obtener tus primeras ganancias en cripto.

Cómo obtener dividendos y reinvertirlos

Cuando se trata de inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad como los criptoactivos, hay dos grandes preguntas a responder. La primera es cuáles activos estarán en tu portafolio de inversión y por qué, para lo cual deberás asesorarte bien. Y la segunda es cuándo tienes previsto disponer del rédito generado y si lo mejor es usarlo, congelarlo o reinvertirlo. A este respecto, hay una serie de preguntas sencillas que puedes formularte para clarificar los detalles sobre esta última interrogante.

¿Por qué estoy invirtiendo en esta criptomoneda?

El valor de un criptoactivo, a diferencia de las acciones de una empresa, no lo determinan variables estables y concretas. Depende, fundamental pero no exclusivamente, de la percepción de valor que tenga su comunidad de usuarios en un momento dado. Por ende, al invertir en una moneda deberíamos tener mejores razones que la emoción del momento o seguir una moda.

Supongamos que has invertido en Bitcoin por considerarla una reserva de valor a largo plazo y no para hacer trading. Entonces tiene sentido congelar la inversión y evaluar cada cierto tiempo si vale la pena extraer dividendos de este activo. Por ejemplo, para capitalizar algún proyecto o ampliar el portafolio de inversión con la inclusión de otras criptos de interés. O, también, para evaluar si no ha obtenido las ganancias esperadas y es momento de vender para invertir en otro activo.

¿Qué resultados espero?

Como es evidente, toda operación de compra y venta de activos está motivada por la expectativa de obtener alguna ganancia. Pero la magnitud de dichos beneficios obedecerá a la respuesta individual dada ante la pregunta de cuánta ganancia es suficiente. En el caso de las criptomonedas, podría no ser sencillo responderla, dada su naturaleza volátil y proclive a las sorpresas.

Por ejemplo, podría ver cómo sube el precio de un activo que acaba de vender y arrepentirse de la decisión. La mayoría de las veces, por tanto, el mejor curso de acción es aprovechar el porcentaje de ganancias ya obtenidas. Como las criptomonedas pueden subir o bajar independientemente de los datos históricos, conviene más apostarle al presente que al futuro. Con base en el porcentaje que has establecido como un margen aceptable de ganancias, podrás decidir cuándo disminuir los riesgos.

¿Hay una mejor opción?

La práctica de la inversión, en su esencia, consiste en identificar oportunidades adecuadas en el momento oportuno para obtener dividendos. Si emerge una oportunidad más interesante que tu inversión actual, quizá sea buen momento para hacer uso de tus ganancias. Muchas historias de éxito han sido fruto de la habilidad para identificar los mejores momentos y opciones para invertir.

Si estás reconsiderando tu inversión actual en un activo determinado, probablemente no llegaste a ese momento de reflexión por accidente. A menudo, estas disyuntivas emergen tras haber evaluado criptomonedas que ofrecen una variedad de características y condiciones de gran atractivo. Sin embargo, es importante tener presente el “costo de oportunidad”, referido a las ganancias que dejará de percibir tras la decisión. Hazlo solo si estás dispuesto a correr ese riesgo y las posibilidades de éxito con el nuevo activo lucen promisorias.

Mejores prácticas para retirar dividendos y reinvertir

Como señalamos antes, la decisión de disponer de tus ganancias puede llevarte a emplearlas fuera de tu portafolio o reinvertirlas. Si te decides por esto último, hay una variedad interesante de prácticas que pueden conducirte a seguir multiplicando tus ganancias: