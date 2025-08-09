¡GANAR O COMPLICAR!

Alianza triunfo de visita sobre Ayacucho FC, a la 1 de la tarde.

Alianza Lima está obligado a conseguir un triunfo cuando visite a Ayacucho FC a la 1 de la tarde, por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras el empate ante Sporting Cristal en Matute, los blanquiazules se encuentran alejados de la cima del certamen.

Con la constante rotación en marcha, Néstor Gorosito pone algunas novedades en la alineación inicial, como la presencia de Mauricio Arrasco en la volante, sumamdo a Gianfranco Chávez como novedad, Alan Cantero superó su lesión e integra la lista de convocados, al igual que Jesús Castillo que, a pesar de no haber salido en la lista inicial, se unió a los viajeros en el avión.

Lee también:

El argentino fue baja en las últimas semanas, tras recuperarse de otra lesión; sin embargo, parece estar en óptimas condiciones y listo para ser opción de estratega argentino. Por su parte, Ayacucho FC llega a esta instancia tras perder por 3-1 ante Sport Huancayo de visitante. Por su parte, Alianza Lima igualó 0-0 ante Sporting Cristal en Matute.