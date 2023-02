Gareca: “Causa alegría lo de Paolo porque sé lo que luchó”

Ricardo Gareca, ex técnico de la selección peruana, mostró su alegría por el primer gol de Paolo Guerrero en Racing

Ricardo Gareca, ex técnico de la selección peruana, mostró su alegría por el primer gol de Paolo Guerrero en Racing. Además se refirió a la opción de ir a Ecuador y aseguró que aún no hay nada definido.

“De Paolo no me sorprende nada. De él ni de Farfán. Porque los vi luchar y hacer lo imposible para estar, son grandes profesionales. Si Paolo está en Argentina y en un equipo como Racing es por su profesionalismo. Es un jugador 100% profesional”, dijo el entrenador a Movistar Deportes.

Agregó: “Estaba viendo el partido y cuando hizo el gol, a uno le causa una alegría inmensa porque sé lo que luchó y lo que trabaja para ponerse bien. Él necesita minutos. El otro día Gago le dio 20 o 30 minutos en el campeonato, ahora también. En la medida que el técnico le dé y Paolo encuentre, porque Racing tiene un gran plantel, eso lo irá viendo Gago, pero creo que va a aumentar cada vez más los minutos que va a participar. Es un jugador de nivel y necesita tiempo para llegar a un mejor estado físico”.

Por otro lado, sobre su acercamiento con Ecuador comentó: “Todavía no tengo nada concreto, estoy en conversaciones con la selección ecuatoriana desde hace tiempo pero no hay nada definido todavía, son conversaciones nada más. Si llegara a darse que enfrente a Perú, son cosas extrañas porque me pasó cuando me tocó enfrentar a Argentina, son sensaciones extrañas”.