Gareca: “Lamentablemente lo perdimos, los penales no era lo que buscábamos”

Perú se quedó al borde de la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, culminó una gran campaña bajo el mando de Ricardo Gareca y sus hombres

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, no pudo lograr el objetivo, sin embargo realizó una gran campaña. Perú determinó su suerte frente a Australia y se quedó al borde de acceder a su segundo mundial de forma consecutiva. Afuera de Qatar 2022.

Gareca manifestó lo siguiente: “Son sensaciones difíciles de expresar. Teníamos expectativas de poder llegar. Estuvimos cerca pero lamentablemente no se dio. Fue un partido muy trabado, de mucha marca y pocas ocasiones de gol. No queríamos llegar a tanda de penales. Los muchachos dejaron todo. La decepción es lógica por haber quedado fuera de un Mundial”.

Además, agregó que: “Estos momentos lo único que nos embarga es el dolor. La amargura de no poder acceder. Estábamos bien, trabajamos bien, pero no se nos dio el partido. No estuvimos fino en nuestro juego, por un trabajo táctico que hizo el rival. Los muchachos respondieron físicamente, pese a todo”.

SE ACABÓ EL SUEÑO:

Por otra lado, expresó que: “Perú mostró su mejor versión en los suplementarios. Cuando lleguemos a Lima será momento de replantear muchas cosas. Tengo el partido en la cabeza que me da vueltas. Es momento de estar tranquilos”.

LA SELECCIÓN A UN PASO DE QATAR 2022:

Hay que resaltar que el técnico Ricardo Gareca se encuentra al mando de la Selección Peruana desde el año 2015. Desde ese momento, la blanquirroja empezó a ser un equipo competitivo. Producto de ello son el haber clasificado a un Mundial luego de 36 años, un subcampeonato en Copa América, entre otros tantos logros que nos regalaron Gareca y sus jugadores.