Gareca: “Zambrano y Advíncula tienen que adaptarse al mundo Boca”

El director técnico de la Selección Peruana habló con respecto a las actuaciones de Zambrano y Advíncula en Boca Juniors.

El cuadro ‘Xeneize’ no esta pasando por su mejor momento futbolístico y el pasado martes era clave que sume de a tres para seguir en el camino a la Copa Libertadores 2022. Pese a ello, el conjunto dirigido por Sebastián Battaglia no pasó de la igualdad sin goles contra Newell’s Old Boys en La Bombonera.

Así mismo, en las últimas horas medios argentinos han señalado que hubo actos de indisciplina de hasta tres futbolistas del primer equipo. Según el diario ‘Olé’, estos serían Sebastián Villa, Edwin Cardona y Carlos Zambrano.