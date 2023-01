Gareth Bale se retira del fútbol profesional

El delantero Gareth Bale decidió ponerle fin a su exitosa carrera deportiva a los 33 años y colgará los chimpunes después de su paso por la MLS

La carrera de Gareth Bale llega a su fin tras el anuncio del jugador a través de sus redes sociales. Si bien su última etapa en el Real Madrid no fue de las mejores –lo que lo obligó a buscar nuevos rumbos en la MLS–, el galés deja el fútbol habiendo ganado todo lo que jugó y siendo clave en una de las etapas más importantes del club ‘merengue’.

El ex jugador del Real Madrid escribió en sus redes sociales: “Mi decisión de retirarme del fútbol internacional ha sido, con diferencia, la más dura de mi carrera. ¿Cómo describo lo que significa para mí ser parte de este país y equipo? ¿Cómo articulo el impacto que ha tenido en mi vida? ¿Cómo puedo poner en palabras lo que sentí, cada vez que me puse esa camiseta galesa? Mi respuesta es que no podría hacer justicia a ninguna de esas cosas simplemente con palabras. Pero sé que cada persona involucrada en el fútbol galés siente la magia y se ve impactada de una manera tan poderosa y única, así que sé que sientes lo que yo siento, sin usar ninguna palabra”.

“Mi viaje en el escenario internacional es uno que ha cambiado no solo mi vida sino también quién soy. La fortuna de ser galés y ser seleccionado para jugar y ser el capitán de Gales me ha dado algo incomparable con todo lo que he experimentado. Me siento honrado y honrado de haber podido desempeñar un papel en la historia de este increíble país, de haber sentido el apoyo y la pasión del muro rojo, y de haber estado juntos en lugares inesperados y sorprendentes”, mencionó Bale.

Redactado por: Miguel Casana