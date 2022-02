Gerard Piqué: “Podríamos haber ganado por 4-1 o 5-1”

Gerard Piqué, defensor central del FC Barcelona, habló tras empatar 1-1 ante el Napoli por la ronda eliminatoria de la UEFA Europa League

Gerard Piqué, defensor central del FC Barcelona, habló tras empatar 1-1 ante el Napoli por la ronda eliminatoria de la UEFA Europa League. El zaguero español asegura que si no hubiese fallado goles Ferrán Torres, el partido acababa en goleada a favor para el azulgrana.

“Hemos tenido muchas ocasiones. Podríamos habernos ido de aquí con un 3-1, 4-1 o 5-1. Hay partidos en los que nos cuesta un poco más materializar las ocasiones. Hemos fallado muchas. La sensación es buena, el resultado no tanto. Queda todo abierto para la vuelta”, aseguró el español.

Sobre los goles fallados en el partido, pero asegura que se hizo un buen partido: “En el momento en el que empiecen a entrar van a entrar. Las sensaciones son buenas, si las ocasiones están acabarán entrando. Se ha hecho un gran partido ante un rival que tiene mucho nivel, lo peor es el resultado. Nos hubiera gustado tener una renta mayor”, apuntó Piqué, que está convencido que podrán competir por ganar la Europa League.

Asegura que jugando con presión, se ve la ganas del equipo: “La intensidad es clave. La presión tras pérdida y arriba es cuando se ve que el equipo está enchufado. Hemos jugado el 80% en su campo. Te dice mucho de las ganas del equipo de hacer las cosas bien. Jugando así estoy convencido que sí podemos ganar la Europa League. Es una competición que nos hace ilusión y espero poder ganarla”,

Sobre el gol anotado del Napoli, asegura que era posición adelantada: “Eric tiene que cortar un pase que iba a un jugador en fuera de juego. Es una norma confusa y no hay ventaja para nosotros. Creo que debería pitar fuera de juego”

En este partido del cuadro azulgrana, Ousmane Dembelé recibió fuerte fuertes pifiadas en el Camp Nou y sobre esto el capitán dijo: “A él no sé cómo le va afectar. La gente es libre de manifestarse como quiera, pero no le hace ningún bien. Entiendo que la gente pueda estar molesta, pero me gustaría que se manifestarán al final del partido. Para nosotros es vital que no haya silbidos durante el partido, porque distrae”.