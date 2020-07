Gerardo Carrillo: “El técnico debe tocar el cerebro y el corazón”

Escribe:

GABRIEL ANGELES

1.- ¿Cuál ha sido el problema con Edificaciones Inmobiliarias?

Prefiero no tocar ese tema. Fue una noticia bomba para nosotros, pero hay que dejar el balón en el campo de los directivos. Muni ha cambiado de imagen, se ve un equipo serio, logísticamente y los jugadores cobran al día.

2.- Pese a ello el club mostró otra cara en volver a entrenar respetando los protocolos.

Hubo una asesoría médica y dirigencial. Estamos en un predio privado con todas las comodidades y desarrollamos rigurosamente nuestra preparación.

3.- ¿Qué recuerdas de tu etapa de futbolista?

De niño veía en Cristal a Ramón Quiroga, Oblitas, Chumpitaz, Panadero Díaz, todos de selección. Me hice hincha y jugué divisiones menores. No me promocionaron al primer equipo y me fui al siguiente año al León de Huánuco. El torneo era regional, ganamos la zona centro y perdimos ante el Boys de Marquinho y Claudio Adao por penales. Volví a Lima para jugar en Defensor, pero por no llegar a un acuerdo con el presidente jugué en provincias.

4.- ¿Por qué dejaste el fútbol?

A veces no cumplían con los sueldos y me retiré en el 2001. Me invitó el profesor Fernando Mellán a la academia de Sporting Cristal en el 2002 y decidí estudiar para entrenador.

5.- ¿Desde cuándo conoces al “Chino” Rivera?

Lo conozco en la escuela y al ver mi potencial, me llamó a formar las divisiones menores de San Martín. Antes tenían convenio con la academia de Héctor Chumpitaz. A fines de 2006, fui jefe de la Unidad Técnica y tras la renuncia de Juan Antonio Pizzi, él asume y me llama como asistente. Ganamos los tres últimos partidos al Cienciano de Uribe, Cristal de “Chemo” y al Bolognesi de Sampaoli. Con estos resultados nos dieron la oportunidad de quedarnos en el cargo.

6.- ¿Cómo se empezó a gestar los títulos de 2007 y 2008?

El 2007 iba a ser el último año que se invertía en San Martín porque como no daba resultados, iban a vender la categoría. Es así que se campeona 2007 y 2008. Para uno era como un sueño, pasar de menores a mayores no era fácil.

7.- ¿Es cierto que San Martín inició su pretemporada un 26 de diciembre, mientras otros equipos seguían de vacaciones?

Al día siguiente de Navidad me llama el profe Víctor Rivera y me dijo que debíamos estar en la Villa Deportiva de Santa Anita. Armé mi maletín y fui rapidísimo. Los jugadores renegaban, pero fueron y trabajaron. Cuándo campeonamos en Cusco el Torneo Apertura, ahí entendieron ellos por qué los citamos después de navidad.

8.- ¿Era una meta campeonar o solo pelear arriba?

El objetivo te lo dan los primeros partidos. Fue la primera experiencia de ambos. El grupo se potenció. Estaba un consolidado arquero Leao Butrón, el “Chino” Huamán que jugaba desde los 8 años en el Callao, John Hinostroza, Edwin Pérez, Pedro García y Hernán Rengifo. El equipo se hizo imbatible. Goleamos a la U, Alianza y Cristal. Ahí sentimos íbamos a ser campeones.

9.- ¿Algún gran recuerdo de esos años?

En 2008 le ganamos 2-0 por Copa Libertadores al River Plate del “Cholo” Simeone, que tenía a Carrizo en el arco, Poncio, Tuzio, Alexis Sánchez, el “Burrito” Ortega y Buonanotte en banca.

10.- ¿Lograste campeonar con las divisiones menores de Cristal?

Me llamaron para la categoría 93 y 94 y campeoné con ambos. Me nombraron el mejor entrenador la Copa Federación. Luego al profe Rivera lo contrata Cristal en 2010 y me llama también para que lo apoye.

11.- ¿Por qué no repitieron el éxito con Cristal?

No lo apoyaron. Y ese año sí había presupuesto. Trajimos a Luis Advíncula, del Aurich. Y también Yoshimar Yotún.

12.- ¿Otros jugadores importantes has visto crecer?

A Juan Diego Gutiérrez que jugó en la “U”. A Claudio Torrejón, Carlo Urquiaga, Ángelo Campos y Nilson Loyola. A Pedro Aquino también.

13.- ¿Cómo te sientes con el “Chino” Rivera?

Me siento más maduro y con más experiencia. Le agradezco que confíe en mí. No pensamos en el dinero, sino en valorar a los jugadores como personas y luego como deportistas.

14.- ¿Qué ha sido lo más duro que te tocó vivir con él?

Nunca había vivido estar cerca del descenso, como sucedió el año pasado en Muni. Terminamos el primer tiempo ante Mannucci en Trujillo perdiendo 1-0 y momentáneamente en Segunda División. El camarín era un sepulcro. El profe les habló de manera concisa, les apoyó y salimos con otra actitud, volteamos 2-1 y nos empatan 2-2. Igual Alianza ganaba a Unión Comercio en Moyobamba lo cual nos salvó. Fue una situación límite. Nos quitaron 6 puntos en mesa. Con esos puntos, íbamos a Trujillo a disputar una Sudamericana. Pero eso le competía a los directivos, no cobramos 4 meses pero nunca dejamos de asumir partidos con profesionalismo y con mucha pasión.

15.- ¿Qué opinas de que el torneo se juegue en Lima?

Es más perjudicial para los equipos de altura. Aprovechan la geografía de la altura o en el calor de Piura o Chiclayo para sacar ventaja.

16.- ¿Ves algún jugador de Municipal convocable?

Me gustaría que vayan todos pero eso ya le corresponde a Gareca. Ellos van a observar constantemente los partidos.

17.- ¿Qué opinas del profesor Roberto Mosquera?

Es un ganador. Un ejemplo a seguir de muchos entrenadores en crecimiento. No en vano siempre pelea arriba. Dios no ayuda a quien no se lo merezca. Cuando un entrenador toca el cerebro o el corazón es donde trasciende.

18.- ¿Has dirigido a un primer equipo en tu carrera?

Solo de manera interina. Fue dos veces en 2017 en Unión Comercio. Obtuve 10 puntos de 12 y nos sirvieron para no bajar.

19.- ¿Piensas dirigir en Primera?

Sí. Ahorita estoy asistiendo al profesor Víctor Rivera. Me gusta caminar con él. Pero si él se retira, podría intentar dirigir solo. No tengo ningún problema.

20.- ¿Alguna otra meta?

Dirigir una selección de menores, no ahorita porque hay compañeros míos y respeto ese espacio. Ojalá que a futuro.