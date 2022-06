Germán Leguía sobre Gianluca Lapadula: “Jugó sin alma. Lo mejor que hizo fue romperse la nariz”

Germán Leguía, ex futbolista de la Selección Peruana, analizó la eliminación histórica de la ‘Blanquirroja’ ante Australia por el repechaje intercontinental

Molesto por el rendimiento de Perú ante Australia, ya que perdió en la ronda de penales por 5-4: “Que me disculpe Ricardo Gareca, pero… –la selección peruana– ha jugado con Paraguay, Brasil, Uruguay… más difíciles y le peleó de igual a igual. Hoy no vi eso en Perú. Yo vi, varias veces, a un Lapadula sin alma”, cuestionó.

Leguía bastante incomodo mató a Gianluca Lapadula por no haber hecho nada en este repechaje intercontinental que da un cupo a Qatar 2022: “¿Cuál es lo mejor de Lapadula? Que le rompieron la nariz. ¿Por qué todo el mundo lo quería? Porque iba a luchar, pelear… pero Perú nunca le fue encima a Australia”. ¿Por qué todo el mundo lo quería (a Lapadula)? Porque iba a luchar, pelear… pero Perú nunca le fue encima a Australia.

Sobre la Selección Australiana: “Este equipo, que me disculpen los australianos, porque nunca menosprecio a nadie, pero Australia no es un equipo de fútbol, no lo puede pasar a Perú así, que le tengas que decir 49 % de posesión, llegaban al área y la pateaban a cualquier lado. No tiene estrellas, pero matan por su camiseta”.

Agregó: “Nadie se preocupa por el fútbol peruano. Se debe quedar para eso, cambiar la situación”