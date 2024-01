Gira de Al Nassr en China en pausa: Lesión de Cristiano Ronaldo obliga a suspensión

Al Nassr suspendió su gira en China debido a la lesión que sufrió Cristiano Rolando. El pasado domingo 21 de enero hizo su llegada al país asiatico el jugador para participar en unos encuentros amistosos con Clubes locales.

Mediante redes sociales el club donde juega ‘CR7’ informó la cancelación de dichos encuentros previstos contra el Shanghai Shenhua y el Zhejiang en los días 24 y 28 de enero, por motivo de la lesión del astro portugues.

Su llegada había levantado una gran expectativa, el jugador no había visitado dicho país hace años. El número 7 de Al Nassr mencionó que los partidos no serían cancelados sino aplazados.

“Como sabes, en el fútbol hay cosas que no puedes controlar. En 22 años no he tenido muchas lesiones, así que estoy muy triste porque Al Nassr y yo vinimos a disfrutar de esta gira. He estado viniendo aquí desde 2003 o 2004, aquí me siento como en casa, siento que es mi segunda casa”, señala Cristiano Ronaldo.

El próximo mes el club arabe se iba a enfrentar al Inter de Miami de Messi. Encuentro más esperado por los fanáticos de estos dos ídolos, el último enfrentamiento entre Messi y Ronaldo fue en febrero de 2023 en un partido amistoso donde Messi aún jugaba en el PSG.