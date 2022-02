Giroud: “Ibrahimovic es un ejemplo para todos los delanteros”

Olivier Giroud está disfrutando de su “sana competencia” con Zlatan Ibrahimovic. Además, lo llenó de elogios.

Esta vez, Olivier Giroud habló sobre Zlatan Ibrahimovic. El jugador afirmó que, su compañero de equipo, lo motiva a convertirse en un mejor jugador.

El popular ‘Ibra’, ha tenido un gran impacto en su segunda etapa en Milan, desde que regresó al club en enero de 2020. El sueco ha anotado 36 goles en 66 apariciones en todas las competiciones. Además, con su gol contra el Udinese en diciembre, Zlatan se unió a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores en anotar 300 goles de liga entre las cinco divisiones principales de Europa.

“Jugar con él es algo que veo como un desafío, algo que me empuja todos los días. Es una oportunidad tenerlo como compañero, para aprender cada día algo más”, indicó Giroud al canal de YouTube Colinterview – Oh my Goal.

“Es un ejemplo para muchos delanteros y cuando yo era joven lo amaba, tanto por lo que hacía dentro del campo como por su carácter fuerte, y por lo exigente que es cada día”, agregó.

Asimismo, Giroud dejó en claro que le encanta competir con Zlatan por un puesto dentro de once de Stefano Pioli. “Es una sana competencia entre nosotros”, aclaró.