Giroud se lleva un póker ante el Sevilla

Olivier Giroud no tuvo piedad del joven meta Alfonso Pastor y tumbó al Sevilla que ya estaba clasificado para los octavos de la Champions League

En la previa del partido, el técnico del Chelsea conformó su ataque con Havertz, Pulisic y Olivier Giroud. Además, Frank Lampard formó su mediocampo con Kovacic, Jorginho y Hudson-Odoi. En cambio, el técnico del Sevilla decidió atacar con el Mudo Vázquez, En-Nesyri e Idrissi.

En la primera parte, Alfonso se vio obligado a despejar un centro de Havertz que iba con mala espina. El siguiente en avisar fue Pulisic, que pudo revolverse en el área aunque su disparo se perdió por poco. Fruto de esa mayor intensidad, Giroud anotó el 0-1 tras culminar un rápido contraataque y superar al portero. El aura de remontada estaba lejos de llegar.

En la segunda parte, Giroud aprovechó un pase de Pulisic para ganarle la posición a Sergi Gómez y superar con la derecha a Alfonso. Por ello, Lopetegui metía ahora a sus mejores cartas y salían al campo Koundé, Ocampos y Joan Jordán, pero el Sevilla estaba KO. Luego, Kanté sirvió un centro que Giroud cabeceó a la red y anotó el 0-3.

Por último, Sergi Gómez tuvo una noche negra y un agarrón sobre el propio Giroud fue castigado con pena. No perdonó el bueno de Olivier, que ya dio el pase ante el Rennes y con su póker selló el liderato del Chelsea. Dura derrota para el Sevilla, aunque no empaña su gran campaña hasta la fecha en Champions. Le espera el sábado en el Pizjuán el Real Madrid, cuya jornada europea no ha sido más agradable.