Goicochea: «Estoy adaptado al fútbol argentino»

Juan Pablo Goicochea, delantero de 19 años, se perfila como una de las principales cartas ofensivas de la selección peruana para el próximo Campeonato Sudamericano Sub-20, que se jugará en Lima y Arequipa a inicios de 2025. Tras una temporada en el club argentino Platense, donde no pudo consolidarse como titular, el jugador se unió a los entrenamientos dirigidos por ‘Chemo’ Del Solar con la esperanza de ganar más minutos en el fútbol internacional.

A pesar de una primera experiencia complicada en Argentina, donde solo disputó dos partidos oficiales, Goicochea se muestra positivo sobre su adaptación al fútbol argentino. En una reciente entrevista, el delantero destacó que este tiempo en el extranjero le ha permitido madurar tanto futbolística como personalmente. “Estoy adaptado al fútbol argentino y eso me motiva a seguir trabajando”, comentó el atacante.

Aunque su paso por Platense no fue tan fructífero como esperaba, Goicochea asegura que no tiene intenciones de regresar a Alianza Lima, el club que lo vio nacer futbolísticamente. A pesar de las dificultades, el delantero tiene claro que su futuro está en el fútbol extranjero. “Mi meta es seguir en Platense, me pertenezco al club y estoy enfocado en crecer allí”, afirmó.

La postura de Goicochea refleja la determinación de no rendirse ante los obstáculos. Muchos futbolistas peruanos optan por regresar al fútbol local tras una experiencia difícil en el extranjero, pero el joven delantero prefiere continuar en el exterior, con la firme intención de alcanzar el nivel que le permita triunfar a nivel internacional y consolidarse como una de las promesas del fútbol peruano.

