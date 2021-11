Gonzalo Godoy: “Yo estoy contento en Perú y me siento como en mi casa”

El futbolista uruguayo se refirió al buen momento que viene atravesando Alianza Lima, y sus expectativas previo al duelo contra Sporting Cristal.

La escuadra Blanquiazul jugará este domingo la primera final de la Liga 1 frente a Sporting Cristal. El equipo hasta el momento viene pasando uno de sus mejores momentos y eso es reconocido por los ex jugadores de dicha institución, como es el caso de Gonzalo Godoy.

“Ambos equipos tienen merecimientos por lo que hicieron en la Fase 1 y Fase 2, pero el plus que tiene Alianza son sus jugadores que ficharon este 2021 por amor al club, sabiendo que sería en segunda división y ahora están jugando en Primera y eso se valora”, señaló el defensa uruguayo.

El ex jugador de Alianza Lima recordó también que la primera vez que fichó por el cuadro victoriano le decían “no vayas a ese equipo que no vas a salir campeón nunca, que la maldición y después al otro año en el 2018 salimos subcampeones, todos querían venir a Alianza, 2019 todos”. Pese a ello, mencionó que después de la campaña del 2020 pocos quisieron llegar al conjunto íntimo.

“Este año fue distinto, porque habían jugadores que no querían venir porque supuestamente iba a estar en Segunda y los que están llegaron con el corazón para sacar al club adelante y eso creo que hay que valorarlo, más allá si Alianza sale campeón o no. Creo que el hincha va a valorar a este grupo de jugadores que vinieron por amor al club”, indicó.

Por otro lado, se creo una duda si Godoy hubiera vuelto o no a La Victoria esta temporada, a lo que el zaguero indicó que “a mí nunca me llamaron, pero yo estaba a disposición para Alianza, ¿cómo no voy a venir al equipo que me dio todo y me siento tan como en mi casa?”.

Con respecto a su futura en la liga nacional, el defensa ‘charrúa’ se refirió a su contrató el cual finalizó. “No he hablado nada con nadie, así que ahora tranquilo, a disfrutar de la familia que es lo que uno más extraña y después ver qué es lo que sale. Yo estoy contento acá en Perú y me siento como en mi casa”.