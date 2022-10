Gonzalo Higuaín anuncia su retiro del fútbol profesional

El delantero del Inter de Miami y ex figura de la Selección Argentina, Gonzalo Higuaín, anunció el último lunes que se retirará de las canchas tras una exitosa carrera

El último lunes, Gonzalo Higuaín anunció su retirada del fútbol a los 34 años tras desarrollar una brillante carrera en clubes como River Plate, Real Madrid y Juventus y en la selección argentina.

“Debo comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión”. Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, señaló el argentino.

“La decisión de dejar el fútbol profesional fue tomada hace tres o cuatro meses, se lo comuniqué al club. Llegamos a un acuerdo, no fue de un día para otro. Yo ya venía trabajándolo hace años”, expresó el atacante visiblemente conmovido por su decisión.

Gonzalo Higuaín posee una larga carrera de 17 años y medio, consiguiendo más de 300 goles y más de 100 asistencias en más de 700 apariciones. Números que solo demuestran la jerarquía que tuvo en los equipos que que jugó.

Muy aparte de las críticas que recibió durante mucho tiempo por su desempeño en la selección argentina. Ha anotado un total de 32 goles en 75 partidos, ocupando el quinto puesto de goleadores históricos de la albiceleste.

Redactado por: Miguel Casana.