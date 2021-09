“Gracias a Dios se me abrió el arco de nuevo”: Da Silva

‘Beto’ Da Silva, jugador de la Universidad César Vallejo de Trujillo, habló tras anotar en el empate ante Sport Boys del Callao.

Se le acabó el maleficio. ‘Beto’ Da Silva, delantero de la UCV, volvió a gritar un gol y no dudo en hablar para los medios después de su tanto. El delantero abrió la cuenta en el Vallejo/Boys jugado en el Estadio Alejandro Villanueva.

El delantero ex Alianza Lima se mostró feliz por volver a la senda del gol: “Gracias a Dios se me abrió el arco de nuevo. Hace tiempo venía intentando, no se me daba, pero feliz por el gol y a seguir trabajando para poder meter más goles. Tengo una sensación distinta que no sentía hace tiempo por todo lo que sucedió”, declaró en GolPeru.

Pese a la felicidad por el gol, ‘Beto’ mostró su bronca por no poder ganar: “Un poco triste porque venimos de varios partidos sin ganar y creo que este partido lo empezamos muy bien. Cuando nos hicieron el gol reaccionamos, empezamos a jugar un poco más, pero creo que no pudimos meter algunas ocasiones. Creo que ya nos va a tocar”, finalizó.

Cabe mencionar que el delantero de 24 años volvió a anotar un gol tras dos años y medio. Su último gol oficial lo hizo el 3 de marzo del 2019 cuando defendía la camiseta de los Lobos BUAP de México. El gol se lo anotó a los Tigres de la UNAM por la fecha 9 del Clausura de la Liga MX.

Actualmente, la Universidad César Vallejo se ubica en la tercera posición de la tabla general de la Liga 1 con 30 unidades. Los ‘Poetas’ están en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2022.

La próxima fecha, los dirigidos por José ‘Chemo’ Del Solar jugarán ante la Academia Cantolao. El enfrentamiento se jugará este sábado a la 13:15 hrs.