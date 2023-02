Graham Potter: “Cualquier crítica es entendible. Creo que estamos teniendo un periodo difícil”

Tras una dura derrota ante el Southampton en condición de local, Graham Potter, entrenador del Chelsea, enfrentó a los medios y acepto las críticas que viene recibiendo. Los “blues” han ganado un solo partido de los últimos ocho jugados en la Premier League y se ubican en la décima posición con 31 puntos.

“Cualquier crítica es entendible. Creo que estamos teniendo un periodo difícil, y muchos retos en términos de integrar a los jugadores jóvenes en la Premier League. Cuando los resultados no acompañan el camino, es duro. Eso es así”, comentó Potter.

Además, haciendo referencia a los pedidos de renuncia por parte de la afición, dijo: “Estoy seguro de que habrá gente que piense que soy el problema, no creo que tengan razón. Pero no soy tan arrogante como para decir que no vale la pena expresar su opinión”.