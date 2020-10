Grande Huancayo

Le ganó 1-0 al Mannucci y quedó en el segundo lugar. Es cabeza de serie en el sorteo. Buena dirección técnica de Wilmar Valencia.

Sport Huancayo, a pesar de no haber sido uno de sus mejores partidos, logró vencer con golazo de Giancarlo Carmona a Carlos Mannucci en el cierre de la jornada 19 y culminación de la Fase 1. Con este resultado, los huancaínos se aseguraron como cabeza de grupo, a lado de Universitario, y dejó sin opciones a Sporting Cristal.

El partido comenzó siendo parejo, sin embargo, Sport Huancayo buscó adelantar las líneas y presionar en campo rival. Así, tras una buena jugada elaborada en ataque, el balón le quedó a Giancarlo Carmona quien, con un potente remate cruzado, venció la portería de Heredia y decretó el 1-0 a los 22′ de juego. El marcador no se movería más durante la primera mitad.

En el segundo tiempo, Mannucci realizó variantes en ataque para buscar profundidad en el mismo, sin embargo, sus delanteros no estuvieron finos de cara a la portería de Pinto. Sport Huancayo por su parte, esperaba con paciencia buscar hacer daño de contragolpe, pero sus ataques no llevaban mayor peligro al arco de Heredia.

Pese a los intentos por todos los medios, el cuadro de Mannucci no llegó a hacer daño y finalmente Sport Huancayo aseguró los tres puntos, llegando a los 35 puntos, quedándose con el segundo lugar de la tabla de posiciones con lo que liderarán el grupo B.

LA PALABRA

GIANCARLO CARMONA (Huancayo)

“Feliz por el triunfo, no tanto por lo de ser cabeza de serie, sino pensando en el acumulado que es a lo que apuntamos. Se me dio el gol, pero fue mérito del equipo y todo esto no se puede lograr sin la unión del grupo. Vamos a seguir dando pelea”.

MANUEL CORRALES (Mannucci)

“Partido durísimo, muy disputado. En el primer tiempo tuvimos más oportunidades de gol, pero lastimosamente no concretamos, ellos tuvieron una y fueron más efectivos”.

MANNUCCI 0

Manuel Heredia

———————-

Luis Benites

Giancarlo Peña

Horacio Benincasa

Manuel Corrales

———————–

Tarek Carranza

Ernest Nungaray

Piero Cabel

Richard Chávez

Diego Guastavino

————————–

José Carlos Fernández

——————————-

DT: Pablo Peirano

————————-

SPORT HUANCAYO 1

Joel Pinto

—————————-

Giancarlo Carmona

Víctor Balta

Jimmy Valoyes

Hugo Ángeles

————————————

Marcio Valverde

Alfredo Rojas

Moisés Velásquez

Marcos Lliuya

Joseph Vega

——————————–

Ronal Huaccha

——————————

DT: Wilmar Valencia

——————————

Árbitro: Alejandro Villanueva

Goles: Giancarlo Carmona (22′) (HUA)

Cambios: Franz Schmidt x Horacio Benincasa, Arley Rodríguez x Richard Chávez, Ricardo Lagos x Piero Cabel, Carlos Flores x Ernest Nungaray, Osnar Noronha x José Fernández (MAN); Hervé Kambou x Jimmy Valoyes, Carlos Caraza x Moisés Velásquez, Charles Monsalvo x Ronal Huaccha, Leonardo Villar x Marcos Lliuya (HUA).

Tarjeta amarilla: Giancarlo Peña, Horacio Benincasa, Diego Guastavino, Ernest Nungaray, Tarek Carranza (MAN); Alfredo Rojas, Víctor Balta (HUA).

Estadio: Matute (La Victoria)