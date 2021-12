Gregorio Pérez: “Nuestra prioridad es lograr la estrella 27”

Gregorio Pérez, entrenador de Universitario de Deportes, brindó una en conferencia de prensa en Campo Mar tras el inicio de la pretemporada.

Arrancó la pretemporada de Universitario y también volvió a renacer la esperanza por un nuevo título nacional en la institución crema. Gregorio Pérez, DT de la escuadra merengue, habló en conferencia de prensa sobre el objetivo de la ‘U’ en la Liga 1, los nuevos fichajes y la Copa Libertadores.

El ‘Goyo’ mencionó el objetivo principal para este 2022, además de hablar de los refuerzos: “Nuestra prioridad esta nueva temporada 2022 es lograr la estrella número 27, pero eso no significa que no se pueda competir a nivel internacional (Libertadores). No me cabe la menor duda que los refuerzos van a potenciar el plantel. Llegan por ser buenos profesionales y buenas personas, eso es lo más importante”.

El estratega uruguayo también habló sobre la Copa Libertadores: “Tenemos que ser realistas, ubicarnos, pero vamos a luchar en la Copa Libertadores. Vamos a competir con todas nuestras armas en la Copa Libertadores”, mencionó en conferencia de prensa.

El entrenador ‘merengue’ tuvo palabras para Joao Villamarín: “Villamarín puede jugar por todo el frente de ataque. Es un jugador que puede estar en la raya o en el centro. Tiene un gran anticipo para el juego aéreo”.

Por último, el DT de Universitario reveló que el uruguayo Ángel Cayetano será el próximo fichaje de los cremas: “El futbolista juega de volante central pero también lo ha hecho de zaguero. Para nosotros va a ser muy importante en el equipo y por eso le pedimos el esfuerzo al club para poder traerlo”, finalizó.