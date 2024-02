Griezmann revela sus sentimientos: "Siempre quise regresar al Atlético" durante su etapa en el Barça.

Griezmann se sincera sobre su partida del Atlético

Antoine Griezmann es homenaje este jueves por su notable logro como máximo goleadoren el Atlético de Madrid. En un emotivo acto, el jugador francés fue celebrado y reconocido por su contribución excepcional, mientras compartía reflexiones sobre sus momentos más destacados en la institución. Griezmann ha dejado una huella imborrable en la historia del Atlético, consolidándose como un referente indiscutible a lo largo de su trayectoria con el equipo.

El delantero logró superar la marca de 173 goles de Luis Aragonés durante la reciente Supercopa de España contra el Real Madrid. En un momento histórico para el Atlético de Madrid, el francés se convirtió en el máximo goleador del club, consolidándose como parte esencial de la rica tradición colchonera. Con humildad y emoción, Griezmann compartió sus pensamientos después del logro, revelando su ansiedad por alcanzar la marca y su deseo de hacerlo en casa, a pesar de que el hito tuvo lugar en Arabia contra el Madrid durante la Supercopa. Estas palabras subrayan la dedicación y el compromiso del delantero con su equipo y la historia del Atlético de Madrid.

Griezmann ha reflexionado sobre el emotivo momento en el que superó a la leyenda rojiblanca: “Recuerdo que durante el descanso, Simeone y mis compañeros compartían palabras, y yo sentía la emoción de querer llorar, pero estaba en medio del partido, con los nervios a flor de piel… Luego, en los primeros minutos del segundo tiempo, reflexioné sobre cómo tanto yo como mi familia superamos obstáculos para convertirnos en jugadores clave aquí. Es un orgullo estar mencionado junto a los grandes nombres que han dejado su huella en el club”, explicaba con nostalgia y agradecimiento.

El delantero francés ha superado en los registros históricos a otra de las más grandes leyendas colchoneras, Luis Aragonés: “Era una leyenda, una meta para mí. Es enriquecedor tener figuras que te desafíen a superarte, a ser mejor. Luis Aragonés fue una persona crucial en mi desarrollo aquí, y su legado es una fuente constante de inspiración”, rememora, subrayando la importancia de aquellos que marcan un camino ejemplar en la historia del Atlético de Madrid.

El evento contó con la presencia de destacadas personalidades, incluido el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien rememoró el momento clave de la partida de Griezmann hacia Barcelona: “Antes de su marcha, hubo un intento para retenerlo, pero finalmente, se fue. Cuando empezó a brillar en el Barcelona, a establecerse, siempre pensábamos que regresaría”, confesó. Cerezo elogió la contribución excepcional del delantero francés, reconociéndolo como uno de los tres o cinco mejores jugadores de Europa. Destacó la perseverancia y el mérito de Griezmann, especialmente al superar las críticas iniciales tras su segunda vuelta al club, logrando revertir la situación con dedicación y trabajo incansable. La admiración y el orgullo por tener a Griezmann en el Atlético resonaron en las palabras del presidente.

Su paso por el Atlético

Miguel Ángel Gil, CEO del equipo, rememoró los momentos cruciales que llevaron a la valoración de la vuelta de Griezmann tras su etapa en el Barça: “Fueron diez horas de las más intensas que he vivido en estos años en el Atlético de Madrid. Todo comenzó con una charla con Koke y Simeone; no teníamos mucho tiempo. Las opciones se presentaron debido a la situación del FC Barcelona, y así inició una carrera sin un criterio claro, pero impulsada por una pasión desbordante”.

Siguiendo la misma línea, Diego Simeone, entrenador del francés, explicó la vuelta de Griezmann: “No hubo pensamiento; en el momento en que surgió la oportunidad, él era el futbolista que necesitábamos. Aunque su llegada fue desafiante al principio, trabajó incansablemente para ganarse a la afición. Su mérito radica en tener las cosas claras y en su determinación para regresar. Como entrenador, me considero afortunado de haber podido acompañarlo a lo largo de esta notable etapa”.

El jugador ha detallado los motivos detrás de su partida en aquel entonces: “Tomé la decisión de irme porque sentía que mentalmente había alcanzado mi límite. Constantemente buscaba excusas, cuando en realidad no estaba alcanzando el nivel esperado. A los pocos meses, me di cuenta de que mi verdadera felicidad estaba donde había estado antes, y siempre tuve el deseo latente de regresar. Cuando Simeone me llamó, le expresé que quería volver sin dudas. Insté a mis familiares a hacer todo lo posible por facilitar mi regreso. Estaba descontento conmigo mismo y me esforcé enormemente para corregir esa situación”, reconoció. Este relato refleja la autenticidad y la determinación de Griezmann en su búsqueda de bienestar y rendimiento óptimo en el Atlético de Madrid.

La ceremonia concluyó con la notable presencia de compañeros y leyendas rojiblancas, incluyendo figuras destacadas como David Villa, Koke, Gabi, entre otros.