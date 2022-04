Grimaldo: “Me voy muy contento por los dos goles anotados”

Grimaldo, delantero de Sporting Cristal, habló tras victoria de Sporting Cristal por 4-1 a la Universidad San Martin por Liga 1 Betsson

Joao Grimaldo, delantero de Sporting Cristal, habló tras victoria de Sporting Cristal por 4-1 a la Universidad San Martin por Liga 1 Betsson. El atacante nacional se mostró feliz por haber anotado un doblete en este duelo.

“Me voy muy contento por los dos goles anotados. Fue algo muy trabajado en cada entrenamiento. Un poco de definición con Lobatón. Después del primer gol, el ‘Cholito’ se me acercó con un reto que tenía que hacer otro más, lo cumplí y luego Nilson (Loyola) me dijo otro, pero no se pudo (risas)”, comentó Grimaldo al final del partido.

Grimaldo confesó que Roberto Mosquera le dijo que encaré y no tenga miedo: “Hacer lo mío, que me acople al partido, encarar cada vez que tenga y si no tocar nada más. Se vio reflejado en el campo lo hablado en el camerino”.

Finalizó su entrevista hablando sobre la participación de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores y confesó que desea poder debutar: “Como todo niño de mi edad soñaba con otra Libertadores y tratar de hacer goles como lo hice hoy en Liga1”.