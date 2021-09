Grioni: “Quisiera que Farfán no juegue contra nosotros”

Marcelo Grioni, DT de Cusco FC, habló sobre el duelo de este viernes ante Alianza Lima por la jornada 11 de la Fase II de la Liga 1.

Este viernes se jugará un partido atractivo entre Alianza Lima y Cusco FC, los ‘íntimos’ luchan por el campeonato mientras que los cusqueños por no descender. Marcelo Grioni, entrenador de Cusco FC, brindó declaraciones sobre lo que será este encuentro.

El director técnico argentino reveló que sabe que lo trajeron para salvar la categoría: “Cuando asumí este reto junto a mi comando técnico sabíamos a que veníamos. El objetivo a corto plazo es mantener la categoría, pero debemos ir partido tras partido, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles”.

El ‘Pitufo’ habló sobre lo que será enfrentar al actual líder de la Fase II: “Va ser un partido muy complicado. No vamos a descubrir nada de Alianza, tienen jugadores con mucha jerarquía que seguramente estarán desde el arranque, pero estoy convencido que mis muchachos darán batalla y lograremos sumar puntos”, declaró para el portal web de Ovación.

Por último, el ex entrenador de Cienciano se refirió a Jefferson Farfán, quien anda ‘dulce’ de cara al gol: “Quisiera que no juegue contra nosotros. Es un jugador muy determinante en Alianza, debemos tener mucho cuidado con él, puede que sea titular o en todo caso una pieza de recambio, no le pondría una marca personal pero si pediría a mis jugadores que estén muy atentos con él”, finalizó.

Alianza Lima y Cusco FC se medirán este viernes 17 de setiembre en el Estadio Alberto Gallardo, el enfrentamiento se jugará a las 15:30 hrs.