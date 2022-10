Guardiola: “Para preparar estos partidos no miro la clasificación, miro cómo es el equipo”

Josep Guardiola, técnico del Manchester City, llenó de elogios al delantero Erling Haaland y señaló que sus números hablan por sí solos.

Cuando recibió la pregunta en el Estadio Etihad solo atinó a sonreír y a intentar dar una respuesta imparcial; sin embargo, quedó expuesto a su gran cariño frente a ‘Lio’. “Para marcar goles, quizás Erling necesita de todos sus compañeros. Cuando llega a la portería, es increíble”, declaró el estratega.

Esta respuesta no dejó tranquilos a los periodistas que se animaron a preguntarle acerca de si Haaland tenía la oportunidad de superar los récord de Messi, ya que con solo 22 años ya tiene más ‘hat- tricks’ que ‘Lio’ a esa edad. “Hay que llevarlos con paciencia, no me puedo precipitar a decir que va a pasar, lo que sí es verdad es que los números de él (Haaland) son increíbles”, sostuvo ‘Pep’.

“A esta edad nadie puede compararse con él. Nadie. Sus números hablan por sí solos. Es un jugador excepcional. Confía mucho en su físico. Es muy intenso e inteligente. Puede jugar sin problemas cada tres días”, dijo el entrenador.

Agregó: “Sé que los periodistas y la gente en Copenhague espera que ganemos mañana, pero yo no soy esa clase de entrenador. Les tengo mucho respeto. Anoche y hoy he visto el partido contra el Sevilla. Para preparar estos partidos no miro la clasificación, miro cómo es el equipo. Esto es la Champions y tengo mucho respeto a todos los equipos. Mañana no será una excepción”.

Guardiola está contento con los números de su estrella juvenil, ya que él y Foden se encuentran en un momento estupendo. Sus 17 ‘dianas’ en 11 encuentros avalan al popular ‘Majin Boo’ que ha dejado muy lejos del titularato a Julián Alvarez, que llegó de River Plate.

Redactor: Diego Pecho